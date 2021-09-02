Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı "ambulanslı" protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı kamu ve özel sektördeki tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirme kararını protesto etti.