Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı "ambulanslı" protesto
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı kamu ve özel sektördeki tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirme kararını protesto etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı kamu ve özel sektördeki tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirme kararını protesto etti. Protesto kapsamında birçok ambulans siren çalarak parlamento binası önüne getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet