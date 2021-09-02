Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı "ambulanslı" protesto
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Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı "ambulanslı" protesto

Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı kamu ve özel sektördeki tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirme kararını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı kamu ve özel sektördeki tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirme kararını protesto etti. Protesto kapsamında birçok ambulans siren çalarak parlamento binası önüne getirildi.

Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı 'ambulanslı' protesto
Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı 'ambulanslı' protesto
Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı 'ambulanslı' protesto
Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı 'ambulanslı' protesto

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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Yunanistan'da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı "ambulanslı" protesto - Haberler
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