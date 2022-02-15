Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi - Haberler
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Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olmasını protesto etti.

Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.???????

Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, Protesto, Güncel, Haberler

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