Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi
AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olmasını protesto etti.
Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.???????