Yunanistan'da sağlık çalışanları ek ödenek talebiyle eylem yaptı
AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" talebiyle başkent Atina'da eylem düzenledi.
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" talebiyle başkent Atina'da eylem düzenledi.
Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ve Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonunun (POE-OTA) da destek verdiği eylemde, sağlık çalışanları yolu kapatmak istediğinde polisin müdahalesi ile karşılaştı. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Sağlık çalışanları, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sağlıkçıların karşılaştıkları zorluklara dikkati çekerek, "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" taleplerini dile getirdi.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel