Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı - Haberler

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Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı protesto düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı protesto düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) düzenlediği gösteride, Rusya'nın Atina Büyükelçiliği önünde bir araya gelen protestocular, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine kadar yürüdü.

Barış için çağrı yapan göstericiler, "Emperyalist Savaşa Hayır" yazılı dövizler taşıdı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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