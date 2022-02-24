Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi
- Güncelleme:
Monastiraki Meydanı'nda toplanan eylemciler Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Marina isimli bir gösterici ile röportaj Protestodan detaylar Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Atina'da yaşayan Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi.
Monastiraki Meydanı'nda toplanan eylemciler
Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler
Marina isimli bir gösterici ile röportaj
Protestodan detaylar Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Atina'da yaşayan Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek amacıyla onlarca kişi, başkentin merkezinde bulunan Monastiraki Meydanı'nda bir araya geldi. Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, "Putin'e hayır deyin", "Ülkem işgal altında", "Savaşı başlatan Rusya. Ukrayna'nın birçok yeri saldırı altında", "Savaşı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.