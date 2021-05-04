Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı

Yunanistan'da koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımları kapsamında restoran, bar ve kafeler 6 ay sonra yeniden açıldı. Başkent Atina'da faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda yoğunluk yaşandı. Hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak. Kafe işletmelerinin personele hafta bir test yaptırmaları da gerekiyor. Ayrıca, gevşeltilme adımlarına ilişkin alınan kararda, restoranların 22: 45'e kadar hizmet verirken, ülkede sokağa çıkma yasağının 23: 00-05: 00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı