Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
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Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'da koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımları kapsamında restoran, bar ve kafeler 6 ay sonra yeniden açıldı. Başkent Atina'da faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda yoğunluk yaşandı. Hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak. Kafe işletmelerinin personele hafta bir test yaptırmaları da gerekiyor. Ayrıca, gevşeltilme adımlarına ilişkin alınan kararda, restoranların 22: 45'e kadar hizmet verirken, ülkede sokağa çıkma yasağının 23: 00-05: 00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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