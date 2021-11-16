Yunanistan'da restoran sahipleri kepenk indirdi - Haberler
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Yunanistan'da restoran sahipleri kepenk indirdi

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Kapatılan lokantalar Boş masa ve sandalyeler Restoranların bulunduğu caddeden genel görüntüler Eylem yapan grup Grup adına yapılan açıklama ATİNA (AA) Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk indirdi.

Kapatılan lokantalar

Boş masa ve sandalyeler

Restoranların bulunduğu caddeden genel görüntüler

Eylem yapan grup

Grup adına yapılan açıklama

ATİNA (AA) Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk indirdi.

Yunanistan'da restoran sahipleri kepenk indirdi

Yunanistan'da restoran sahipleri kepenk indirdi

Yunanistan'da restoran sahipleri kepenk indirdi

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AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri

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