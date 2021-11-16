Yunanistan'da restoran sahipleri kepenk indirdi
AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel
Kapatılan lokantalar Boş masa ve sandalyeler Restoranların bulunduğu caddeden genel görüntüler Eylem yapan grup Grup adına yapılan açıklama ATİNA (AA) Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk indirdi.
Kapatılan lokantalar
Boş masa ve sandalyeler
Restoranların bulunduğu caddeden genel görüntüler
Eylem yapan grup
Grup adına yapılan açıklama
ATİNA (AA) Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk indirdi.