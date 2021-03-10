Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu
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Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu

10.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:17
Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu

Son dakika gündem haberine göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup, Pazar günü polisin bir vatandaşı darbetmesi sonrası sokağa döküldü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup, Pazar günü polisin bir vatandaşı darbetmesi sonrası sokağa döküldü. Kentte gece boyunca polis ile eylemciler arasında sıcak çatışma yaşandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smyrni bölgesinde Pazar günü polisin bir vatandaşı darbetmesi üzerine, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup sokağa indi. Polis şiddeti karşıtı yapılan protestolarda eylemciler ile polis arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı. Yunanistan medyası, eylemcilerin bir polisi ağır yaraladığını duyurdu.

1 POLİS YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin eylemcilere biber gazı ve ses bombasıyla karşılık verdi. Eylemciler, başkent sokaklarındaki mağaza ve kamuya ait çok sayıda binaları yağmaladığı ifade edildi. Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pazar günü polisin darbettiği kişinin izinsiz gösteri yapmak istediği, bazı eylemcilerin ise kişinin koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle polis şiddetine maruz kaldığı ifade edildi. Atina Savcılığı, söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu
Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu
Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu
Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu
Son dakika: Yunanistan'da polis şiddeti protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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