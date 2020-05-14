Yunanistan'da plajlar 16 Mayıs'ta yeniden açılacak
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Yunanistan'da plajlar 16 Mayıs'ta yeniden açılacak

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 16 Mayıs'ta yeniden açılacağı duyuruldu.

Yunanistan'da plajlar 16 Mayıs'ta yeniden açılacak
14.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:55

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 16 Mayıs'ta yeniden açılacağı duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 298 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı birçok ülkede alınan tedbirler gevşetildi. 4 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların kaldırıldığı Yunanistan'da hafta sonu hava sıcaklıklığının 40 dereceyi bulması beklenirken hükümet, ülke genelindeki organize plajların 16 Mayıs'ta yeniden açılacağını bildirdi. Plajların 16 Mayıs Cumartesi günü yerel saatle 08.00'den itibaren belirli koşullar altında faaliyet göstereceği belirtildi.

Bin metrekarelik alana 40 kişi

Alınan karara göre her bin metrekarelik alanda en fazla 40 kişinin bulunmasına izin verilecek. Plaj şemsiyeleri arasında en az 4 metre mesafe bırakılacağı ve her şemsiyeyi en fazla 2 kişinin kullanabileceği ifade edildi. Yiyecek ve içeceklerin yalnızca paket servisi ve ambalajlı bir şekilde satılmasına izin verildi. Alkollü içecek satışının ise yasak olduğu aktarıldı. Ayrıca şezlongların her müşterinin ardından dezenfekte edileceği ifade edildi.

Toplam 2 bin 760 Covid-19 vakasının bulunduğu Yunanistan'da 1 Haziran'da ise restoran ve kafelerin açılması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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