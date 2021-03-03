Yunanistan'da papaz ve emniyet müdürü gözetiminde portre çizimi
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Yunanistan'da papaz ve emniyet müdürü gözetiminde portre çizimi

03.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:02
Yunanistan'da papaz ve emniyet müdürü gözetiminde portre çizimi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmada hayatını kaybedenlerin portreleri papaz ve bölgedeki emniyet müdürü gözetiminde çizildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmada hayatını kaybedenlerin portreleri papaz ve bölgedeki emniyet müdürü gözetiminde çizildi.

Yunanistan'da sokaklarına çizilen portreler kriz yarattı. Ellinikos-Argirupolis Belediye başkanı Giannis Konstantatos, belediye sınırları içinde yol kenarlarında bulunan duvarlara Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmada hayatını kaybeden kişilerin portrelerini yapması için bir Graffiti sanatçısını ile anlaştı. Karara bazı vatandaşlar, destek çıkarken, bazıları da karşı çıktı.

IRKÇILIK GEÇMİŞİ KORKUTTU

Duvarlara ayaklanmada hayatını kaybeden kişilerin portrelerini çizen Graffiti sanatçısının takma ismi "Evritos" olduğu ifade edildi. Duvar sanatçısının geçmişte Altın Şafak adlı suç örgütüne üye isimlere yakın olduğu ve Nazi hayranları ile sürekli iletişimde olduğu ortaya çıktı. Yüzü kapalı Graffiti sanatçısı gencin, geçmişte Nazi, İslamofobik, anti-komünizm hakkında birçok portre çizdiğini öğrenen yetkililer olası bir krize karşı da önlem aldı. Evritos takma adlı duvar sanatçısı, Belediye Başkanı Giannis Konstantatos, papaz ve bölgedeki emniyet müdürü gözetiminde 1821'deki ayaklanmada hayatını kaybedenlerin portrelerini resmetti.


Yunanistan'da papaz ve emniyet müdürü gözetiminde portre çizimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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