Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı
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Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı

07.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:36
Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı

Yunanistan'ın Lianokladi köyünde papaz, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal suyu ile köyü kutsadı.

Yunanistan'ın Lianokladi köyünde papaz, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal suyu ile köyü kutsadı.

Yunanistan'ın Lianokladi köyünde görev yapan papaz, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü ve halkı koronavirüs salgınından korumak gerekçesiye kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal suyu ile köyü kutsadı. Açıklama yapan papaz " Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle dua ediyoruz. Bu köyün azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak kamyonla bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar köyümüzü aynı zamanda koronavirüs ve tüm kötülüklerden koruyor." ifadelerini kullandı. Köy halkının şaşırdığı o anlar köy sakinleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.


Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı
Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı
Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı
Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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