Yunanistan'da oteller Haziran ayında açılacak
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Yunanistan'da oteller Haziran ayında açılacak

Yunanistan'da oteller Haziran ayında açılacak
07.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:46

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle normalleşme sürecine giren ülkeler arasında olan Yunanistan'da, Haziran ayında otellerin tekrar açılması bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle normalleşme sürecine giren ülkeler arasında olan Yunanistan'da, Haziran ayında otellerin tekrar açılması bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bir çok ülke normalleşmeye gidiyor. Yunanistan da Haziran ayında otellerin tekrar açılması bekleniyor. Yunan basının haberine göre, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan'da, yasakların kalkmaya başlamasının ardından otellerin başlangıçta sadece yerli gezginler için 1 Haziran'da açılması bekleniyor.

YÜZDE 50 KAPASİTELİ TURİZM HEDEFİ

Yasağın kalkmasıyla açılması beklenen oteller, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak ve salgının yayılımını en aza indirmek amacıyla misafirlere; kişisel şezlong, yemek masası ve sandalyeler vererek önlem alacak. Düşünülen değişiklikler arasında kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri saatlerinde otel personellerinin yüzde 50 kapasiteli çalıştırılması planlanıyor. Aynı zamanda konukların kirli havlu ve çarşaflarını oda önüne bırakıp kendi yataklarını kendilerinin yapacağı bir sistemin düşünüldüğü de belirtildi.

OTELLER BİRLİĞİNDEN İFLAS UYARISI

Yunanistan'daki seyahat kısıtlamaları kaldırılsa bile,  zorunlu olmayan seyahatleri yasaklayan diğer ülkeler nedeniyle, otellerin boş kalmasından korkuluyor. Yunanistan'daki Korfu adası Otelleri Derneği Başkanı Charalambos Voulgaris, "Çok düşük doluluk oranlarına sahip olacağız. Otellerimizin ne zaman açılacağını bilmiyoruz, bu yüzden şu anda çok zor zamanların eşiğindeyiz" dedi. Önceki raporlar, Yunanistan genelindeki otelleri iflas edebileceği konusunda uyarırken, Yunan Oteller Odası tarafından yapılan bir araştırma da, otelciler arasında iflas etmesi öngörülen yüzde 65'inin içindeki  yüzde 18.3'lük kısmın riskinin kalan yüzde 46.6'ya göre daha yüksek olduğu belirtildi.

ÜLKEDE NORMALLEŞME ADIMI BAŞLADI

Yunanistan'da, kuaförler, çiçekçiler ve kitapçılar da bu hafta yeniden açıldı ve gelecek ay açılacak oteller de dahil olmak üzere, okulların, restoranların ve barların bu ayın sonunda yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte  hayatın normale dönmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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