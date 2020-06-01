Yunanistan'da oteller bugün yeniden açıldı
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Yunanistan'da oteller bugün yeniden açıldı

Yunanistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan oteller, bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da oteller bugün yeniden açıldı
01.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:54

Yunanistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan oteller, bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü toparlanmaya başladı. Yunanistan'da salgın nedeniyle kapatılan oteller bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Ülkede sınırlar salgın nedeni ile hala kapalı tutulurken, uluslararası uçuşların ise 15 Haziran'dan itibaren başlaması planlanıyor. Bazı oteller ise rezervasyon sayısının düşük olması nedeniyle açılışlarını ileri bir tarihe erteledi. Başkent Atina'da bulunan tarihi King George ve Grande Bretagne otelleri ise Haziran sonu veya Temmuz başı gibi hizmet vermeye başlayacak.

Otel sahipleri çalışmaya geri döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederken, sektörün geleceği için umutsuzluğun ve karamsarlığın hakim olduğunu dile getirdiler. Yunanistan Oteller Odası Genel Başkanı Christina Tetradis yaptığı açıklamada, "Kesinlikle zor bir yaz olacak fakat turizmi yeniden başlatmak ve ekonomiye yardım etmek için buradayız" dedi.

Yunanistan'da turizm sektörü ülke ekonomisinin yüzde 20'sini oluşturuyor. - ATİNA

Kaynak: İHA

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