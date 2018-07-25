Yunanistan'da Orman Yangınları - Yardım Dağıtımları

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve en az 81 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangında çok sayıda ev ve araç da kül oldu. Ülkenin birçok noktasından toplanan yardımlar Rafina'daki spor salonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.