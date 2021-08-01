Yunanistan'da orman yangınları sürüyor
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Yunanistan'da orman yangınları sürüyor

Yunanistan'da orman yangınları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Ahaia bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Ahaia bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangına, 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğü, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerinde bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, sahil şeridindeki Panagopulos bölgesinde, yoğun dumandan etkilenen yaklaşık 110 çocuğun bulunduğu bir tatil kampının tahliye edildiği, yangın nedeniyle Rio – Antirio köprüsünün bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Yangın bölgesine giden Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bölgede durumun iyiye gittiğini belirterek, "Devlet mekanizmasını her alanda acilen harekete geçirdik ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının büyümesini engelledik. Bugünkü durum dünden daha iyi noktada." dedi.

Öte yandan, Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde de öğlen saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı bildirildi. Mikonos'da 15 dönümlük çalılık arazi ve iki aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürülürken, diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildiği belirtildi.

Ülkede geçen hafta, başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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