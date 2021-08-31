Yunanistan'da orman yangınları kabineyi değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'da orman yangınları kabineyi değiştirdi

Yunanistan'da orman yangınları kabineyi değiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, hükümetinin haftalar süren orman yangınları sırasında gelen eleştirilerin ardından kabinesinde değişiklik yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, hükümetinin haftalar süren orman yangınları sırasında gelen eleştirilerin ardından kabinesinde değişiklik yaptı. "Sivil Koruma Bakanlığı" adında yeni bakanlık da kurulurken, başına eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis getirildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, hükümetin haftalar süren orman yangınları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından kabine değişikliğine gitti. Yapılan değişikliğe göre yangınla mücadele operasyonlarından da sorumlu olacak olan "Sivil Koruma Bakanlığı" adında yeni bir bakanlık kurularak başına eski Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis getirildi. Yangınlarla mücadeleye öncülük eden Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrisohoidis'in yerine ise Panagiotis Theodorikakos getirildi. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias Turizm Bakanlığına atanırken, yerini Athanasios Plevris aldı.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Münir Özkul Deniz Akkaya Gülben Ergen Mesut Akusta
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yunanistan'da orman yangınları kabineyi değiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 14:00:50. #1.15#

title