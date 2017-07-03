Yunanistan'da Orman Yangınları

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda çıkan yangında 4 ev ve bir kilisenin zarar gördüğü bildirildi.



Ulusal basına göre, Mora'nın Lakonia'da bölgesindeki Kotrona köyü yakınlarında, enerji nakil hattında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Köyde en az 4 ev alevlere teslim olurken Hrisopigi, Parasiros ve Skutari köylerindeki bazı evler de yangından zarar gördü.



Lakonia eyalet Başkan Yardımcısı Adamandia Canetea, yangın söndürme çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, daha fazla yangın söndürme aracına ihtiyaç olduğunu söyledi.



Yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğünü bildiren Canetea, alevlerin tehdit ettiği yerlerdeki turistlerin ve tatilcilerin bölgeyi boşalttığını aktardı.



Öte yandan başkent Atina'nın Megaro kasabası yakınında öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının da bölgedeki yerleşim yerlerine yaklaştığı duyuruldu. Megaro'non Panorama bölgesindeki alevlerin, 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol altına alınmaya çalışıldığı, tedbir amacıyla çevredeki bazı evlerin boşaltıldığı kaydedildi.



Haberlerde, ayrıca Korfu Adası'nın güneyindeki Halikuana bölgesindeki ormanlık alanda da yangın çıktığı, çok sayıda itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına alma çalışmalarının zorlukla sürdürüldüğü bildirildi.