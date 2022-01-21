Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü - Haberler
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Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü

Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Sağlık

Yunanistan'da, Kovid-19'un Omicron varyantının bir alt versiyonunun belirlendiği iddia edildi.

Yunanistan'da, Kovid-19'un Omicron varyantının bir alt versiyonunun belirlendiği iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, Omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.

Uzmanlar, yeni versiyonun, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğine dikkati çekti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 1 milyon 740 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.???????

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

Yunanistan, Omicron, Yunan, Sağlık, Haber

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