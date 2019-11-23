Yunanistan'da öğretmenlerden protesto
Öğretmenlerin protestosu Protestodan görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Orta Öğretim Sendikası'na (OLME) bağlı öğretmenler, atamalarının yapılması için gösteri düzenledi.
23.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:57
Öğretmenlerin protestosu
Protestodan görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Orta Öğretim Sendikası'na (OLME) bağlı öğretmenler, atamalarının yapılması için gösteri düzenledi. Yaklaşık 200 öğretmen ellerinde taşıdıkları dövizlerle parlamento binasına yürüdü.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Yunanistan'da öğretmenlerden protesto