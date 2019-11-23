Yunanistan'da mültecilik başvurularının tercüman eksikliğinden reddedildiği öne sürüldü

23.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:28

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda mültecilik başvurularının tercüman eksikliği yüzünden reddedildiği öne sürüldü.

Göçmen ve mültecilere hukuki destek sağlayan 7 kuruluşun imzasını taşıyan açıklamada, Lesvos Bölgesel İltica Bürosu tarafından Afrika ülkelerinden gelen 28 kişinin tercüman eksikliği nedeniyle mültecilik başvurularının reddedildiği iddia edildi.

15 - 20 Kasım'da 28 sığınmacının yetkili makamlarca mülakata alınmadan mültecilik başvurularının reddedildiği kaydedilen açıklamada, "Yetkililer, başvuru yapan kişilerin konuştuğu dillerde çeviri sağlayamaması konusundaki yetersizliği gerekçesiyle kararını haklı çıkarmaya çalışıyor. Çeviri yapılamaması nedeniyle mülakatın ihmal edilmesi, Avrupa hukuku hükümleriyle doğrudan çelişki içindedir." ifadeleri yer aldı.

Bu uygulamanın Yunanistan için Avrupa ve uluslararası mahkemelerin mahkumiyet kararı alması tehlikesini doğurduğu belirtilen açıklamada, yetkili makamlara 28 kişiye yönelik ret kararlarını geri alması, gelecekte de bu tür uygulamalardan kaçınması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA