Yunanistan'da mültecilerin bulunduğu karantina otelinde 150 vaka Yunanistan'da karantina altında bulunan mültecilerin kaldığı otelde 150 mültecinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Yunanistan'da karantina altında bulunan mültecilerin kaldığı otelde 150 mültecinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Yunanistan'da Atinaya 150 kilometre mesafede bulunan Kranidi bölgesinde karantinada bulunan ve otelde kalan 470 mülteciden 150'sinin korona virüs testi pozitif çıktı. 28 yaşındaki Somalili hamile bir kadının korona vakası olduğu belirlenmesi üzerine yetkililer geçtiğimiz günlerde test yapmaya başlamıştı. Vatandaşı Koruma Bakanlığının Sivil Savunmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias acilen bölgeye hareket ederek durum hakkında bildi aldı ve toplantılar yapmaya başladı.

Hardalias yaptığı açıklamada, "Paniğe gerek yok ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - ATİNA

Kaynak: İHA