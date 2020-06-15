Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor - ATİNA
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Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor - ATİNA

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda iltica hakkını elde eden ve bu hakla ülke içi yolculuk yapabilen Afgan aileler, kamptan çıkarıldıktan sonra geldikleri başkent Atina'da Viktoria Meydanı'nda sabahlamak zorunda bırakılıyor.

15.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:46

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda iltica hakkını elde eden ve bu hakla ülke içi yolculuk yapabilen Afgan aileler, kamptan çıkarıldıktan sonra geldikleri başkent Atina'da Viktoria Meydanı'nda sabahlamak zorunda bırakılıyor.

Yunanistan'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması nedeniyle Midilli'deki Moria Kampı'ndan "uzaklaştırıldıklarını" söyleyen mülteciler, AA muhabirine, kalacak yerlerinin bulunmadığını anlattı.

Aralarında 4 hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 66 mülteci, Yunan hükümetinin kendilerine konaklayacak bir yer bulmasını istiyor.

Atina'ya iki gün önce gelen Alireza, "Moria Kampı'nda artık kalamayacağımızı söylediler. 'Atina'ya gidip işlemlerinizi orada yapacaksınız ve kimliklerinizi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin' dediler. Bizler de buraya geldik fakat ne paramız ne de kalacak yerimiz var. Kimse bizimle ilgilenmiyor." ifadesini kullandı.

Aynı meydanda kalan başka bir Afgan mülteci de "Bunu aklım almıyor. Biz mülteciyiz. Burada bizi resmen terk ettiler. Afganistan'a geldiğinizi ve dil bilmediğinizi bir düşünün. ve kimse size yol göstermiyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz." diye konuştu.

"Hükümetin, ırkçı politikasının bir sonucudur"

Atina Belediye Meclisi Üyesi ve Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Koordinatörü Petros Konstantinou, Atina Belediyesinin bu tablo karşısında pasif bir tutum sergilediğini vurgulayarak çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Konstantinou, "Bu tablo, hükümetin 11 bin mülteciyi topluma entegre olmaları için gerekli koşulları sağlamadan evsiz bırakan ırkçı politikasının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

10 bin mülteci, evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor

Yunanistan'da, AB tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması, iltica başvuruları olumlu sonuçlanmış çok sayıda aileyi evsiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yarısı başkent Atina'da olmak üzere ev ve kamplarda kalan, aldıkları maddi destek de kesilecek yaklaşık 10 bin mülteci, çeşitli programlar kapsamında kendilerine tahsis edilen evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor.

KEERFA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hükümetin vicdansız, ırkçı politikasıyla birçok yaşlı, çocuk, engelli mülteci sokaklarda kalacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor - ATİNA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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