Yunanistan'da Moria sığınmacı kampında ikinci yangın
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Yunanistan'da Moria sığınmacı kampında ikinci yangın

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında ikinci bir yangının çıktığı duyuruldu.

Yunanistan'da Moria sığınmacı kampında ikinci yangın
09.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:27

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında ikinci bir yangının çıktığı duyuruldu.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs (Covid-19) sebebiyle karantinaya alınan Moria sığınmacı kampında ikinci bir yangının çıktığı bildirildi. Yangının kampın kuzey bölümünde çıktığı ifade edildi. Yunan medyası, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Kamptaki sığınmacıların kent merkezine doğru yürümeye devam ettikleri ifade edildi.

YANGIN NEDENİYLE 4 AY OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Yangın bu sabah yaklaşık 13 bin kişinin kaldığı Moria sığınmacı kampının farklı noktalarında başladı. Yangın nedeniyle adada 4 ay olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Moria kampının kapasitesinin 4 katı insanı barındırdığı belirtiliyor. Ayrıca, ilk yangın nedeniyle kamptan uzaklaşan sığınmacıların, polis ve itfaiye ekipleri tarafından engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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