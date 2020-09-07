Yunanistan'da Moria mülteci kampında 9 koronavirüs vakası Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında 9 kişide koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında 9 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Moria mülteci kampında 12 bin göçmenin bulunduğu belirtiliyor. Göç ve İltica Bakanlığı'nın açıklamasında, "Şu ana kadar 9 vaka bulunuyor ancak bu sayı artabilir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA