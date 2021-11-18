Yunanistan'da metro ve tramvay çalışanları 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da metro, hafif metro ve tramvay çalışanları, bir meslektaşlarının 16 Kasım'daki iş kazasında hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Raylı Sistem çalışanları sendikalarının ortak açıklamasında, 24 saatlik grev ilan edildi.

Açıklamada, çalışanlar, iş kazalarının önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Çalışanların, hayatını kaybeden meslektaşıyla vedalaşmak istedikleri belirtilen açıklamada, "Kazanın nedenlerinin aydınlatılarak sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.

16 Kasım'daki kazada rayların bakımında görev yapan özel bir araç, frenindeki arıza sonucu, yolcu taşımayan bir hafif metro ile çarpışmış, kaza sonucu 41 yaşında bir çalışan hayatını kaybetmişti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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