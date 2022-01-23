Yunanistan'da mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı - Haberler
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Yunanistan'da mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı

Yunanistan'da mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabahın erken saatlerinde Atina'nın Patision semtinde, içinde mescidin de bulunduğu binanın önüne vida ve çivi içeren el yapımı patlayıcı düzenek atıldı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

Yunanistan, Yunan, Güncel, Haber

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