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Yunanistan'da maçlar ertelendi

Yunanistan'da maçlar ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'da artan korona virüs vakaları sebebiyle Süper Lig ve Süper Lig 2 maçları Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Yunanistan'da artan korona virüs vakaları sebebiyle Süper Lig ve Süper Lig 2 maçları Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Yunanistan'da korona virüs kaynaklı vakalar artış gösteriyor. 10 milyon nüfusa sahip ülkede dün 38 bin vaka açıklandı. Süper Lig ve Süper Lig 2'de mücadele eden takımların da korona virüs kaynaklı eksik oyuncu bildirmesi üzerine, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de 17. hafta ve Süper Lig 2'de ise 12. hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenirken, bugün sadece Volos NFC - Panathinaikos karşılaşmasının oynanacağı açıklandı.

Öte yandan korona virüs sebebiyle bu hafta liglerde sadece 2 maç oynanırken, Süper Lig'de OFI - Pas Giannina maçı 1-1, Süper Lig 2'de ise Kallithea - Panathinaikos II maçı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

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