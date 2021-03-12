Son dakika haberi! Yunanistan'da lüks cruise gemisinde yangın!
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Son dakika haberi! Yunanistan'da lüks cruise gemisinde yangın!

12.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:23
Son dakika haberi! Yunanistan'da lüks cruise gemisinde yangın!

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen "MSC Lirica" adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen "MSC Lirica" adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen "MSC Lirica" adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı. Yerel medyada yer alan habere göre, öğleden sonra başlayan gemideki yangında yolcu bulunmadığı aktarıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilk müdahalenin gemi personeli tarafından yapıldığı ifade edildi. Yangına 3 itfaiye ve bir kurtarma ekibinin katıldığı ifade edilirken, söndürme çalışmalarına hem karadan hem de denizden devam edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, lüks cruise gemisinin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü

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cruise gemisinde yangın anları

yangına müdahale anları


Son dakika haberi! Yunanistan'da lüks cruise gemisinde yangın!
Son dakika haberi! Yunanistan'da lüks cruise gemisinde yangın!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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