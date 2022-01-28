Yunanistan'da kuşlar, elverişsiz hava şartları nedeniyle hayvanat bahçesinden kaçtı - Haberler
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Yunanistan'da kuşlar, elverişsiz hava şartları nedeniyle hayvanat bahçesinden kaçtı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da kuşlar, elverişsiz hava şartları nedeniyle hayvanat bahçesinden kaçtı

Yunanistan'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Attika Hayvanat Bahçesi'nden 32 kuşun kaçtığı bildirildi.

Yunanistan'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Attika Hayvanat Bahçesi'nden 32 kuşun kaçtığı bildirildi.

Attika Hayvanat Bahçesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, başkent Atina ve çevresinde hafta başında etkili olan kar yağışının ardından, yaklaşık 30 Kelaynak ve baykuşgiller familyasından 2 bayağı puhunun, Atina merkezine yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki hayvanat bahçesinden kaçtığını duyurdu.

Duyuruda, kaybolan kuşların hayatta kalması için özel koşullar ve beslenmeye ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, kuşları görenlerden hayvanat bahçesi yönetimine bilgi vermesi istendi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Hayvanat Bahçesi, Yunanistan, Kelaynak, kar, Güncel, Haber

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