Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte
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Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte

Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'da, turizm sezonunun açılmasının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın başta Ege adaları olmak üzere birçok bölgede üst sınıra dayandığı, bazı adalarda yeniden kapanma uygulamasının düşünüldüğü bildirildi.

Yunanistan'da, turizm sezonunun açılmasının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın başta Ege adaları olmak üzere birçok bölgede üst sınıra dayandığı, bazı adalarda yeniden kapanma uygulamasının düşünüldüğü bildirildi.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, aralarında ülkenin önemli turizm merkezlerinden Mikonos ve İos adalarının bulunduğu Ege adalarındaki vaka artışının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyerek yerel makamlara ve ziyaretçilere tedbirlere büyük hassasiyetle uymaları çağrısında bulundu.

Vakalarda artış görülen adalara ek sağlık görevlileri ve güvenlik ekipleri sevk edildiğini aktaran Hardalias, "Mikonos'ta 15 gün önce uygulanan tedbirlerin yeniden uygulanmasına bir adım kaldı." dedi.

Öte yandan Rodos, Girit, Tinos, Thira, Santorini, Paros ve Zakinthos adalarındaki artışların da endişe verici boyutlara ulaştığı, "kırmızı bölge" olarak ilan edilen en az 8 adanın Sivil Savunma Genel sekreterliğince yakın denetim altına alındığı kaydedildi.

Yunanistan'da yaz sezonunun başından itibaren büyük yoğunluk yaşanan Mikonos'ta, 17-26 Temmuz'da vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 487 bin 709 vaka, 12 bin 935 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hastanede solunum cihazına bağlı 157 kişinin bulunduğu ülkede, son 24 saatte 2 bin 802 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede halkın yaklaşık yüzde 50'si aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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