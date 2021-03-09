Yunanistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 215 yeni vaka kaydedildi
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Yunanistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 215 yeni vaka kaydedildi

09.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:24
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 215 yeni vaka kaydedildi

Yunanistan'da son 24 saatte 3 bin 215 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Yunanistan'da son 24 saatte 3 bin 215 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 209 bin 462'ye yükselirken salgının başından bu yana 6 bin 843 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 3 bin 215 Kovid-19 vakası kaydedildi, 46 kişi hayatını kaybetti.

Vakaların büyük bölümü başkent Atina'nın bulunduğu Attika ve Selanik bölgelerinde tespit edildi.

Kısıtlamaların sertleştirilmesi kararlaştırılmıştı

Yunanistan'da kısa süre önce, Attika başta olmak üzere birçok bölgede hızla artan vakalar nedeniyle kısıtlamaların sertleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Yunan Sivil Koruma Bakanlığı, bu kapsamda, "yüksek riskli" olarak tanımlanan 18 ilde gece sokağa çıkma yasağı saatlerinin uzatılacağı, gündüzleri belirli nedenlerle izinli olarak sokağa çıkanlar için ise denetimlerin yoğunlaştırılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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