Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Kovid-19 testi mobil aracı Test için bekleyen vatandaşlar Açılan mağazalara girmek için bekleyen vatandaşlar Şehir merkezinden detaylar ATİNA - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların gevşetilmeye başlandığı başkent Atina'da...