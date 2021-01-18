Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
18.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:54
Mağaza önünde sıra bekleyen insanlar Alışveriş yapan vatandaşlar Yunanistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan dükkanlar, bugünden itibaren müşterilerine kapılarını açtı.
Mağaza önünde sıra bekleyen insanlar
Alışveriş yapan vatandaşlar Yunanistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan dükkanlar, bugünden itibaren müşterilerine kapılarını açtı. Başkent Atina'daki mağazaların bulunduğu Ermou caddesinde hareketlilik yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet