Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
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Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

18.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:54

Mağaza önünde sıra bekleyen insanlar Alışveriş yapan vatandaşlar Yunanistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan dükkanlar, bugünden itibaren müşterilerine kapılarını açtı.

Mağaza önünde sıra bekleyen insanlar

Alışveriş yapan vatandaşlar Yunanistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan dükkanlar, bugünden itibaren müşterilerine kapılarını açtı. Başkent Atina'daki mağazaların bulunduğu Ermou caddesinde hareketlilik yaşandı.

Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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