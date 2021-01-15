Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
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Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

15.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:02
Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, Bulaşıcı Hastalıklar Bilim Kurulunun onayı ile ülke genelinde iki haftadır uygulanan bazı kısıtlamaların 18 Ocak'tan itibaren gevşetileceğini açıkladı.

Bu kapsamda perakende satış yapan mağazaların, kuaförlerin ve estetik plastik cerrahi kliniklerinin yeniden faaliyete geçmelerine izin verileceğini belirten Adonis, bunların devamının kurallara kesin uyulmasına bağlı olduğunu, çarşı ve pazarlarda yeniden yığılmalar yaşanması durumunda kısıtlamaların geri getirileceğini kaydetti.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında 18 Ocak'tan itibaren kiliselerde maske kullanılması koşulu ile 50 kişiye kadar katılımla ayin yapılabileceğini söyledi.

Hardalias, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma ve iller arasında seyahat yasağı gibi uygulamaların ise devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkede son dönemde salgının yayılma hızının azaldığına dikkati çekerek, son veriler doğrultusunda kısıtlamaların gevşetilerek ekonominin canlandırılması arzusunda olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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