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Yunanistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugünden itibaren yeni tedbirler uygulanıyor

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugünden itibaren yeni tedbirler uygulanıyor

?? Yunanistan'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 13 Eylül itibarıyla yeni tedbirler uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

?? Yunanistan'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 13 Eylül itibarıyla yeni tedbirler uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Resmi gazetede yayımlanan yeni tedbirler çerçevesinde henüz aşı olmamış ve son altı ayda Kovid-19 geçirmemiş özel sektör ve kamu sektörü çalışanları için haftada bir kez Kovid-19 testi yapma zorunluluğu getirildi.

Öğretmenler, turizm ve yeme-içme sektörü çalışanları ile televizyon, sinema, tiyatro, müzik ve dans gösterisi yapımlarında görevli personel için test zorunluluğunun haftada iki kez olduğu kaydedildi.

Özel kliniklerde yapılacak testler için 10 avro sabit ücret belirlenirken, bu ödemeyi çalışanların kendilerinin yapacağına da dikkat çekildi.

Seyahatlerde yeni uygulama

Uçak, tren, otobüs veya gemi ile seyahat etmek, sinema, tiyatro gibi kapalı mekanlardaki etkinliklere katılmak isteyen 12 yaş üstü aşısız vatandaşlardan da son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi veya kişinin son altı ayda Kovid-19 geçirdiğine dair belge isteneceği duyuruldu.

Ücretsiz test imkanından ise sadece Kovid-19 aşısı olmuş vatandaşlar ve semptom gösteren hastaların yararlanabileceği ifade edildi.

2021-2022 eğitim yılı bugün başlarken, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin, haftada iki kez evde kendi kendilerine yapmak zorunda oldukları testlerin ise eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtildi.

Kapalı mekanlarda yeni kısıtlamalar

Yeni düzenlemeyle birlikte lokanta, kafe, bar, eğlence merkezi gibi kapalı mekanlardan hizmet almak isteyecek müşteriler ve stadyumlarda bulunacak sporseverlerden de aşı belgesi veya son altı ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş olduklarına dair belge isteneceği bildirilen yeni uygulamalar arasında yer aldı.

Delta ve mu varyantlarına da rastlandı

Yunanistan'da, salgın süresince, Kovid-19 nedeniyle toplam 14 bin 169 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısının iki binler civarında seyrettiği ülkede Kovid-19'un Delta ve mu varyantlarına da rastlandı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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