Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstüne para cezası geliyor

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların ayda 100 avro ceza ödeyeceği açıklandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, artan vaka sayısına ve yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunlukla aşısız kişiler olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19 ile mücadelede atılacak yeni adımları açıkladı.

Yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını isteyen Miçotakis, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurdu.

Miçotakis, aşı olmayanlardan toplanacak ceza bedellerinin hastanelerin finanse edilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Bunun "ceza" amaçlı değil, "koruma" amaçlı bir uygulama olduğunu savunan Miçotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi, virüsün yayılmasını önleme amacıyla 6-12 Aralık'ta 18 yaş üstü herkese, aşılı veya aşısız olmalarına bakmaksızın ücretsiz Kovid-19 testi verileceğini açıkladı.

Miçotakis, salgının Noel tatili sürecindeki seyrini belirlemek ve kontrol altına almak amacıyla erişkinlere 3-7 Ocak'ta da ücretsiz Kovid-19 testi dağıtılacağını belirtti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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