Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı - Haber
Koronavirüs, Avrupa, Güncel

Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

18.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:26
Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde coronavirüs tespit edildi.

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.

Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Haber
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri açıklıyor Haber
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri açıklıyor
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok...
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Sinan Akçıl Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Metin Oktay Ünal Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Vatandaş
Şu an buradasınız: Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:35:32. #1.14#
title