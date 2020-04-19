Yunanistan'da koronavirüs önlemleri Paskalya kutlamalarını da kısıtladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Yunanistan'da koronavirüs önlemleri Paskalya kutlamalarını da kısıtladı - Haber
Yunanistan, İstanbul, Paskalya, Dünya
BBC

Yunanistan'da koronavirüs önlemleri Paskalya kutlamalarını da kısıtladı

Paskalya yortusu, Hristiyan aleminin en büyük ve en önemli yortularından biri. Katolikler ve Ortodokslar, Paskalya yortusunu,1054'ten bu yana ayrı tarihlerde kutluyor.

19.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:30
Yunanistan'da koronavirüs önlemleri Paskalya kutlamalarını da kısıtladı

Yunanistan'daki paskalya yortusunun "olmazsa olmaz kuralı" bahçelerde ya da kır alanlarında kurulan mangalda yapılan kuzu çevirmedir.

Mangallar sabahın erken saatlerinde yakılır, öğle saatlerine kadar ateşte ağır ağır döndürülen kuzular parça parça kesilerek şarap ve uzo eşliğinde tüketilir.

Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kır alanlarının kapatılması; aile, eş ve dost ziyaretlerinin yasaklanması, kiliselerin kapatılması gibi alınan önlemler, Paskalya yortusunu ve tatil günlerini "iple çeken" Yunan halkı üzerine bir "melankoli" olarak çöktü.

Yunanistan'da halk bu yıl Paskalya'yı kendi evlerinde et pişirerek, kırmızı yumurtaları kendi aralarında tokuşturarak, kutlama yaparak, ayinleri TV kanallarından canlı olarak izleyerek geçirmek zorunda kaldı.

Paskalya nedir?

Paskalya yortusu, Hristiyan aleminin en büyük ve en önemli yortularından biri. Hristiyanlığı yayan İsa Peygamber'in Romalılar tarafından çarmığa gerilmesini, çarmıh üzerinde ölmesini ve ardından dirilişini simgeleyen bu yortu, İstanbul'daki Hristiyanlar tarafından da her yıl kutlanıyor.

Katolikler ve Ortodokslar da Paskalya yortusunu 1054'ten bu yana ayrı tarihlerde kutluyor. Zira Hristiyanlık 966 yıl önce, Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu döneminde iki mezhebe ayrılmıştı.





Katolikler ve Ortodokslar Paskalya yortularını her yıl bir - iki hafta arayla kutluyor. Yaklaşık 4 yılda bir ise kutlamalar aynı tarihe denk düşüyor.

Katolikler, Paskalya'yı bu yıl 12 Nisan'da kutladı. 19 Nisan'da ise kutlama sırası Ortodokslarda.

Hristiyan dünyasında "Büyük Schizma" olarak da anılan Kilise'deki büyük "yarılma", her ne kadar "dini nedenlere" bağlansa da aslında bu ayrılmanın ardında "siyasi nedenler" yatıyor.

Doğu Roma İmparatorluğu, 1066'da attığı adımla Batı Roma İmparatorluğu'na meydan okumuştu.

İstanbul'da Rumlar, yüz yıllardır Paskalya yortusunu kesintisiz ve aynı heyecanla kutluyor.

Bir zamanlar 6 milyon nüfuslu İstanbul'da 170 binden fazla Rum yaşıyordu. Günümüzde 17 milyonluk İstanbul'da bu sayı yaklaşık 2 bin.





Perhiz 40 gün önce başlıyor

Hristiyanlar, Paskalya yortusundan 40 gün önce perhize giriyor. Perhiz, bir tür Müslümanların Ramazan ayında tuttukları oruç. Aradaki fark, orucun gün boyu tutulması ve iftar vakti her şeyin yemenin serbest olması. Hristiyanların perhizinde ise her türlü süt ürünü ile et ve yumurta gibi ürünlerin yenmesi yasak.

Müslümanlar Kurban Bayramı'nda kuzuları ve koyunları kurban ederken; 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşayan Yunan Ortodokslar kuzuları şişe geçirerek çeviriyor.

İstanbul Rumları, Paskalya günü daha önce evde hazırladıkları ya da pastanelerden aldıkları paskalya çöreklerini; boyadıkları kırmızı yumurtaları, şarküterilerden alınan pastırma, sucuk, salam ve peynirleri, paskalya gece yarısı düzenlenen ayinlerden sonra evlerinde kurulan bol mezeli sofralarda yemeye başlıyor.

Çörekler ve yumurtalar, Türk komşulara da veriliyor. Tıpkı Türk komşuların da Kurban Bayramlarında Rum komşularına kurban et vermesi gibi.

BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haber
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
İngiltere'de son 24 saatte koronadan 888 kişi daha hayatını kaybetti Haber
İngiltere'de son 24 saatte koronadan 888 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Haber
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haber
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 590 bini geçti Haber
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 590 bini geçti
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti
Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Hadise Harun Tan Halil Sezai
Spor Lionel Messi Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Yunanistan'da koronavirüs önlemleri Paskalya kutlamalarını da kısıtladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 13:44:48. #1.14#
title