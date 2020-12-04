Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı
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Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

04.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:22
Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

Yunanistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7 Aralık'a kadar uygulanan genel karantinanın bir hafta daha uzatılacağı belirtildi.

Yunanistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7 Aralık'a kadar uygulanan genel karantinanın bir hafta daha uzatılacağı belirtildi. 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da bir çok ülke karantina süresini uzatma kararı aldı. Yunanistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7 Aralık'a kadar uygulanan genel karantinanın bir hafta daha uzatılacağı belirtildi.  Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Covid-19 salgınındaki durum ve önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'da 7 Aralık'a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 14 Aralık saat 06.00'ya kadar uzatılacağını söyleyen Peças, bu kararın salgın yoğunluğunun sürmesi nedeniyle alındığını dile getirdi. Peças, ülkedeki vaka sayılarının azalma ivmesinde olmasına rağmen, bu düşüşün beklediklerinden daha yavaş seyrettiğini söyledi. Mevcut durumda hastanelerden taburcu olanların, yeni yatan hasta sayısından daha fazla olduğunun altını çizen Peças, bununla birlikte özellikle Selanik'in de aralarında olduğu kuzey kentlerdeki hastanelerdeki kapasitenin halen yoğun baskı altında olduğunu vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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