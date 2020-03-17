Yunanistan'da koronadan 5. ölüm Yunanistan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

Yunanistan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüs Yunanistan'da da can almaya devam ediyor. Ülkede yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 5'e yükselirken, 35 yeni vakanın ardından toplam vaka sayısının ise 387'ye ulaştığı aktarıldı.



Öte yandan Yunanistan'da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapılıyor. - ATİNA

Kaynak: İHA