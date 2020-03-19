Yunanistan'da korona kaynaklı 6. ölüm
Yunanistan'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
19.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:21
Yunanistan'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs salgınında ülkelerdeki bilanço artıyor. Yunanistan'ın Kastoria şehrinde daha önce sağlık problemleri bulunan 61 yaşındaki korona virüsü hastasının daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki salgında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Yunanistan'da yapılan resmi açıklamaya göre ülkede şuanda 418 korona virüs vakası bulunuyor. - ATİNA
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Kaynak: İHA