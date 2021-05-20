Yunanistan'da korkutan orman yangını
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Yunanistan'da korkutan orman yangını

Yunanistan'da korkutan orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın Mora yarımadasında bulunan Loutraki tatil beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunanistan'ın Mora yarımadasında bulunan Loutraki tatil beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle Gerania Dağı çevresindeki 6 köy ve 2 manastır boşaltılırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Mora yarımadasının Korint kentindeki Loutraki tatil beldesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Hızla yayılan alevlerin Attika'ya doğru ilerlediği belirtildi. Yangına 182 itfaiye ekibi, 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilirken, Gerania Dağı çevresindeki 6 köy ve 2 manastırın da boşaltıldığı aktarıldı. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, "Yüzde 90'ı yazlık ev olan yerleşim yerlerinden bahsediyoruz" diyerek yangının ormanlık alanı küle çevirdiğini ifade etti.

Atina'nın birçok noktasından da dumanların görülebildiği belirtildi.

(İHA)

Yunanistan'da korkutan orman yangını
Yunanistan'da korkutan orman yangını
Yunanistan'da korkutan orman yangını
Yunanistan'da korkutan orman yangını
Yunanistan'da korkutan orman yangını
Yunanistan'da korkutan orman yangını
Yunanistan'da korkutan orman yangını
Yunanistan'da korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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