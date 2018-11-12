Yunanistan'da Konut Fiyatları Artıyor

Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde büyük düşüş yaşayan konut fiyatları, 2018'de yükselişini sürdürerek üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Yunanistan Merkez Bankası, üçüncü çeyrek meskün emlak fiyatları endeksini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde üçüncü çeyrekte yıllık bazda konut fiyatları yüzde 2,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, başkent Atina'da yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde yüzde 40'ın üzerinde düşüşün yaşandığı konut fiyatlarında, son 3 çeyrektir art arda yükseliş kaydedildi.

Emlak fiyatlarındaki artışta, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülke vatandaşlarına 250 bin avroluk yatırım karşılığı 5 yıllık "Altın Vize" verilmesi uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor.

Artan turist sayısı dolayısıyla internet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb gibi uygulamalarda görülen yoğun arzın da fiyatlarda yükselişe neden olduğu kaydediliyor.