Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldı - Haberler
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Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldı

Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, cumartesi gününden beri kayıp olan üç dağcının ölü bulunduğunu açıkladı.

Dağcıların cesetlerine, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Mora Yarımadası'ndaki Kalavrita Kayak Merkezi yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Cumartesi, İtfaiye, Güncel, Haber

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