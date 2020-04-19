Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda getirildi YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan yolcu gemisi El Venizelos'ta bulunan ve yerleştirildikleri oteldeki 14 günlük karantina süresi dolan 152 Türk vatandaşı İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda getirildi.

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan yolcu gemisi El Venizelos'ta bulunan ve yerleştirildikleri oteldeki 14 günlük karantina süresi dolan 152 Türk vatandaşı İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda getirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinden 383 kişiyle İspanya'ya gitmek üzere 9 Mart tarihinde yola çıkan 'El Venizelos' isimli 176 metre uzunluğundaki gemi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında İspanya'ya giriş yapamadı. Gemi, İsviçre vatandaşı Remy Kim'in (72), 21 Mart'ta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine karantinaya alındı. Bu süreçte gemide, aralarında Türklerin de bulunduğu bazı kişilerin testleri pozitif çıktı.

YURDA DÖNDÜLERAtina'da bir otele yerleştirilenlerin oteldeki 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşlarına koronavirüse rastlanmaması üzerine, doktorlar, Türkiye'ye dönebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine dönüş yolculuğu dün saat 09.00'da başladı. Otelden 6 otobüs ile ayrılan 152'si Türk, toplam 160 kişi Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan gece yarısı Türkiye'ye giriş yaptı.14 GÜN TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE'DE KARANTİNADA KALACAKLAR

Türkiye'ye getirilen Türkler, ülkeye döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sağlık taramasının ardından otobüslere bindirilen 160 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacakları Tekirdağ ve Çanakkale'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarına götürüldü.

Kaynak: DHA