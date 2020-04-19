Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları Türkiye'ye getirildi Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin yolcusu 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci tamamlandı.

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin yolcusu 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci tamamlandı.

Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. İşlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan grup, burada bekleyen otobüslere transfer edildi.

Karantinada kalacak 160 kişi yurtlara yerleştirilmek üzere Tekirdağ ve Çanakkale'ye götürüldü.

-3 Nisan'da karantinaya alınmışlardı

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.

Kaynak: AA