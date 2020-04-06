Yunanistan'da karantinaya alınan El Venizelos mürettebatından mesaj
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Yunanistan'da karantinaya alınan El Venizelos mürettebatından mesaj

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Yunanistan'da karantinada bekleyen El Venizelos gemisinin mürettebatından 'biz iyiyiz' mesajı geldi.

06.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:31

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Yunanistan'da karantinada bekleyen El Venizelos gemisinin mürettebatından 'biz iyiyiz' mesajı geldi. Geminin işletmecisi Vedat Uğurlu ise personelin tahliyesi için günlerce liman aradıklarını anlatarak, Yunanistan'da karantinadaki personelin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

9 Mart tarihinde İzmir'in Çeşme Limanı'ndan İspanya'da bir şirkete hizmet vermek için yola çıkan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle şu anda Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantinada bekleyen El Venizelos gemisi mürettebatının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Son günlerde iddia edilen 'aç ve susuz kaldılar' haberlerini yalanlayan gemi personelleri telefon üzerinden; 'Biz iyiyiz. Ailelerimiz bizi merak etmesin. Yemeklerde de hiçbir sıkıntı yok' mesajını gönderdi.

El Venizelos gemisinin işletmecisi Vedat Uğurlu ise 9 Mart'tan bu yana yaşanan süreci anlattı. Gemide şu anda 65'i Türk 120 personelin korona virüs bulgusu nedeniyle karantinada tutulduğunu ifade eden Uğurlu, yemek ve bakım konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Mürettebatla görüntülü görüşen Uğurlu, personellerin son durumu hakkında bilgi aldı.

İspanya'dan Türkiye'ye dönerken Türk vatandaşların denizden tahliyesine izin verdiklerini ancak riskli olduğu için kabul edemediklerini dile getiren El Venizelos gemisinin işletmecisi Vedat Uğurlu, "152'si Türk, 382 uluslararası personelimizle birlikte 9 Mart tarihinde Çeşme Limanı'ndan çıktık. Biz özel bir proje için gitmiştik. Yola çıktıktan 4 gün sonra İspanya'da sokağa çıkma yasağı ve ciddi bir karantinanın uygulanması nedeniyle bizi yanaştırmadılar. Biz de 1 gün sonra yanaşmayacağımızı anlayınca tekrar Türkiye'ye döndük. Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den de girişimize izin verilmedi. 152 Türk'ün gemiden tahliyesine izin verildi fakat denizden tahliye edilmesi gerekiyordu. Biz de bunu kabul edemedik. Bu geminin en büyük özelliği deniz mesafesinden yaklaşık 6 metre yükseklik farkı var. Bu yüzden riske giremedik " şeklinde konuştu.

"Covid-19 bulgusuna rastlandığından dolayı 65'i Türk 120 kişi şu an gemide karantina altında"

Tahliye edilen 270 personelin ise Yunanistan'ın muhtelif otellerinde kaldığını söyleyen Uğurlu, "Bu olmayınca 2 gün sonra Yunan makamlarından izin çıktı. Bunun akabinde maalesef 72 yaşında bir şirket temsilcimiz rahatsızlandı. Kendisinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği gibi bir takım şikayetler vardı. Bunun neticesinde biz gemiden indirilmesine yönelik talepte bulunduk. İndirildikten sonra bütün problem başladı. Covid-19 tespiti yapıldığı gerekçesiyle gemiye geldiler. Netice itibariyle Covid-19 bulgusuna rastlandığından dolayı 120 kişi şu an gemide karantina altında. Bunların 65'i Türk. Geri kalan 270 personel ise muhtelif otellerde kalıyor " diye konuştu.

"BİZ ARKADAŞLARIMIZA KENDİ AİLEMİZE NASIL BAKIYORSAK ÖYLE BAKIYORUZ"

Personellerin aç ve susuz bırakıldığı iddialarını reddeden Uğurlu, " Gemideki doktorumuz düzenli olarak günlük kontrolleri yapıyor. Herhangi bir şekilde ateşi yüksek olan, hastalık bulgusu gösteren şu ana kadar bir arkadaşımız yok. Ama biz sonuç itibariyle karantina sürecini bekleyeceğiz. Bu 3'üncü gün. Yaklaşık 14 sürecek. Bu haberler kesinlikle gerçek dışıdır. Biz arkadaşlarımıza kendi ailemize nasıl bakıyorsak öyle bakıyoruz. Bir an evvel bu karantina süresi bitsin ve arkadaşlarımızı evlerine gönderelim. Biz de işimize bakalım " dedi.

(İHA)

Yunanistan'da karantinaya alınan El Venizelos mürettebatından mesaj

Kaynak: İHA

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Yunanistan'da karantinaya alınan El Venizelos mürettebatından mesaj
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