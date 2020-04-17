Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek
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Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki 152 Türk yolcudan koronavirüs testleri pozitif çıkan 65'inin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından yarın karayoluyla Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

17.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:32
Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek

 

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki 152 Türk yolcudan koronavirüs testleri pozitif çıkan 65'inin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından yarın karayoluyla Türkiye'ye gönderileceği belirtildi. Gemideki Türklerden 15'nin ailesinin bulunduğu Aydın'ın ortaklar ilçesinde, bu haber sevinçle karşılandı. Koronavinüs testleri negatif çıkan diğer 87 Türk ise Atina'daki bir otelde karantinada tutulmaya devam ediyor.Türk firması tarafından navlun (taşıma ücreti ödemesi) edilen 'Elefterios Venizelos' adlı yolcu gemisi, 9 Mart günü, Cadiz Limanı'ndaki bir tersanede çalışacak işçileri, İspanya'ya götürmek için Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Ancak, 20 mürettebata koronavirüs teşhisi konulması üzerine geminin İspanya'ya girişine izin verilmedi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönen gemi, Türk karasularına da sokulmayınca rotayı Yunanistan'a çevirdi. 21 Mart'tan bu yana Pire Limanı'nda bekletilen gemidekilere koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk, 120 kişi gemide, negatif çıkan 87'si Türk, 263 kişi ise Atina'daki bir otelde karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için gemide kalanlar ayrı kamaralara yerleştirilirken, yiyecek ihtiyaçları ise gemi dışından getirilerek karşılandı. Gemide karantinada tutulan Türk vatandaşları, cep telefonuyla video çekerek yakınlarına gönderip, sağlık durumlarını bildirdi. Gemideki Türk yolcuların Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayanların aileleri ise kavuşacakları günü özlemle bekliyor.AİLELERİNE KAVUŞACAKLARGemide bulunan Sinan Tunç'un babası Haydar Tunç, "Oğlumla en son dün görüştük. 18 Nisan Cumartesi günü gemiden çıkacaklarını ve Türkiye'ye döneceklerini söyledi. Burada bekleyen aileler olarak, çocuklarımıza kavuşacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Sinan Tunç ise DHA muhabiri ile telefonla yaptığı görüşmede, "Şu an gemi halen Pire Limanı'nda bekliyor. Bize yarın sabah saatlerinde gemiden ayrılacağımız söylendi. Ayarlanan otobüslerle Edirne üzerinden Türkiye döneceğiz. İnşallah ailelerimize ve vatanımıza kısa sürede kavuşuruz" dedi.


Kaynak: DHA

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