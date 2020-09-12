Yunanistan'da kalacak yeri olmayan mültecilerin isyanda! Yunanistan'ın Midilli Adası'nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria mülteci kampında yaşayan binlerce mülteci, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria mülteci kampında yaşayan binlerce mülteci, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan yetkililer tarafından yanan kamptan başka yaşayacak yer gösterilmeyen mülteciler, Avrupa'ya gitmek istiyor.

Yunanistan'daki en büyük mülteci kampı olan Moria'da çıkan yangın sonrasında 12 bine yakın insan ortada kaldı. Yaşam koşulları zorlaşan ve kalacak yerleri olmadığı için tarlalarda yatan mülteciler, protestoya başladı. Hafta sonu da protestolarına devam eden mülteciler, Yunanlı yetkililerin kendilerine kalacak yer göstermediğini ifade etti.

TARLALARDA YATIYORLARİnsani yardım vakıfları tarafından basına yapılan açıklamalarda yangından kurtulan mültecilere, Yunan makamları yaşayacak yer gösteremediği için mültecilerin orman, sokak ve tarlalarda yaşamak zorunda kaldığı ifade edildi. Bölgeden çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, mülteci ailelerin yemek ve su için yardım bekledikleri görüldü.YUNAN HALKI YENİ KAMP YAPILMASINA KARŞIİngiliz Daily Mail basın organı Midilli Adası'ndaki yerel bir yetkiliye dayandırdığı haber inde, yerel halkın başka bir kamp inşa edilmesini istemediğini ve yeni bir kamp yapılırsa buna karşı çakacaklarını yazdı.AVRUPA 400 KİMSESİZ ÇOCUĞU KABUL EDECEK

Almanya ise açıklama yaparak 10 Avrupa ülkesinin Moria mülteci kampından, yanında anne ve babası olmayan 400 kimsesiz çocuğu almayı kabul ettiklerini ifade etti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer çocukların çoğunun Almanya ve Fransa'ya götürüleceğini söyledi, Seehofer "Moria'da olanlar bize Avrupa'da neyi değiştirmemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA