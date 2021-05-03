Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı

Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 6 aydır kapalı olan restoran, bar ve kafeler dış mekanlarında yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 6 aydır kapalı olan restoran, bar ve kafeler dış mekanlarında yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Yaz sezonu için turistleri ağırlamaya hazırlanan Yunanistan'da bugün restoran, bar ve kafeler dış mekanlarında yeniden hizmet vermeye başladı.

Başkent Atina'da halk kısıtlamaların kaldırılmasının ardından restoran ve kafelere akın etti. Covid-19'la mücadele kapsamında masalar arasında 1 metre mesafe olması şartı getirilirken, müşterilerin ödeme yaptıkları sırada sosyal mesafeyi korumaları ve maske takma zorunluluğu bulunuyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla açık alanlarında hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak ve hafta bir test yaptırmaları gerekecek. Yeme-içme mekanlarının 22.45'e kadar hizmet vereceği ülkede, sokağa çıkma yasağı 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

Yunanistan'da, salgının başından bu yana 346 bin 422 vaka tespit edildi, 10 bin 453 kişi ise hayatını kaybetti. - ATİNA

Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı
Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı
Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı
Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı
Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Ali Tandoğan Burak Yılmaz Ünal Karaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:54:22. #1.16#

title