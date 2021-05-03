Yunanistan'da kafe ve restoranların dış mekanları açıldı

Yunanistan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 6 aydır kapalı olan restoran, bar ve kafeler dış mekanlarında yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 6 aydır kapalı olan restoran, bar ve kafeler dış mekanlarında yeniden hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Yaz sezonu için turistleri ağırlamaya hazırlanan Yunanistan'da bugün restoran, bar ve kafeler dış mekanlarında yeniden hizmet vermeye başladı.

Başkent Atina'da halk kısıtlamaların kaldırılmasının ardından restoran ve kafelere akın etti. Covid-19'la mücadele kapsamında masalar arasında 1 metre mesafe olması şartı getirilirken, müşterilerin ödeme yaptıkları sırada sosyal mesafeyi korumaları ve maske takma zorunluluğu bulunuyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla açık alanlarında hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak ve hafta bir test yaptırmaları gerekecek. Yeme-içme mekanlarının 22.45'e kadar hizmet vereceği ülkede, sokağa çıkma yasağı 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

Yunanistan'da, salgının başından bu yana 346 bin 422 vaka tespit edildi, 10 bin 453 kişi ise hayatını kaybetti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı